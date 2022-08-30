فرنسا تشهد ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد شهدت ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900.



وتابعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أنه خلال أشهر يونيو، ويوليو وأغسطس من هذا العام، والتى تعكس فصول الصيف بحسب الأرصاد الجوية، فإنه من المحتمل أن يكون معدل درجات الحرارة أعلى بواقع 3ر2 درجة مئوية من القيمة المرجعية.



ويعتبر هذا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في البلاد منذ عام 1900، بعد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق والذي كان في عام 2003.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد عانت من ثلاث موجات حرارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي وصفتها بأنها شديدة وطويلة على نحو خاص.



وبشكل عام، فإن موجات الحر هذه كانت ستستمر 33 يوما- وهو رقم قياسي.