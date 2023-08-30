أمريكا: اتفاق الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية «يتقدم بنشاط»

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لديها معلومات جديدة عن تفاوض روسيا وكوريا الشمالية على اتفاق أسلحة يمكن بموجبه أن يمد النظام المعزول الجيش الروسي بذخيرة وأوجه دعم أخرى لمساعدته في غزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون خطابات لزيادة التعاون، وزار مسؤولون روس بيونجيانج لخوض مباحثات بشأن اتفاقات الأسلحة المحتملة، حسبما ذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.

وأضاف كيربي: "لدينا معلومات جديدة يمكننا نشرها اليوم تشير إلى أن المفاوضات بشأن الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدم بنشاط".

وأضاف: "بموجب الاتفاقات المحتملة، ستتلقى روسيا كميات كبيرة وأنواعا مختلفة من الذخيرة من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي يعتزم الجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا".

وتأتي المعلومات التي كشفتها الولايات المتحدة، بعد حوالي شهر من مقابلة كيم ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في بيونجيانج واصطحابه في جولة لمعرض أسلحة تعرض به الصواريخ النووية التي يمكن تزويدها برؤوس نووية وطائرات مسيرة.