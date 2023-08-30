الوسيط الأمريكي هوكستين يصل لبنان لمتابعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وصل آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى لبنان في زيارة تستمر يومين لمتابعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر الماضي.

وأعلنت السفارة الأمريكية في لبنان، في بيان اليوم، أن "هوكستين يزور لبنان من 30 إلى 31 أغسطس الجاري لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل اليه في 2022، سوف يبحث كبير المستشارين هوكستين أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي".

وكان اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل قد أنجز في 27 أكتوبر الماضي، وسلّم الوفد اللبناني الرسالة الرسمية اللبنانية المتعلقة بالترسيم للوسيط الأمريكي هوكستين وللمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان.