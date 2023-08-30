إسرائيل: إحباط عملية دهس جنوب الخليل

أحبط الجيش الإسرائيلي، عملية دهس في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وقام بتحييد منفذ الهجوم قبل مقتل أي شخص، حيث أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة، وفق ما نشرته قناة "اإي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وأكدت منظمة مسعفين إنقاذ بلا حدود، محاولة دهس سيارة جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية، قائلة إنه تم إطلاق النار على المنفذ وتم تحييده.

وأشارت القناة، إلى نقل المنفذ إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وبحسب ما ورد لا يزال على قيد الحياة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن قوات الجيش قتلت فلسطينيا بعد محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "بيت حجاي" في الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مكثف على فلسطيني داخل مركبة في الخليل، فيما تم إعلان منطقة الحادثة منطقة عسكرية مغلقة.

وشن الجيش الإسرائيلي، حملة مداهمات في الضفة الغربية طالت اعتقال 21 فلسطينيا بينهم شقيقان، ومواطنا ونجله، ومسئولا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية، أن الاعتقالات جرت في مدن أريحا وطولكرم والخليل وقلقيلية ورام الله وبلدات في شرق القدس، وشملت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.