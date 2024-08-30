صدرت أحدث أغنيات الفنان مصطفى قمر بعنوان "صناعة مصرية" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود. تُعتبر هذه الأغنية أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، تجمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها "صناعة مصرية"، تعبيرًا عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر. هذه الأغنية الجديدة تُعتبر مختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية بمصر تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة. يُعد هذا الكليب أول عمل لمصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية، على الرغم من أنها مسقط رأسه.

جاء الكليب بأسلوب "لايت كوميدي"، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة خفة دم مصطفى قمر وقدراته التمثيلية. كما تم تغيير شكل منطقة "المكس" وتقديمها بشكل مختلف لإظهار الكليب بهذه الصورة المبهجة والألوان الصيفية.

وأعرب مصطفى قمر عن سعادته بأغنية "صناعة مصرية" التي تُعتبر عملًا غنائيًا صيفيًا بامتياز، وتتناسب مع فصل الصيف وتعطي طاقة إيجابية.

أغنية "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.