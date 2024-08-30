مسئولة أممية تدين تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي

أدانت الأمم المتحدة بشدة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي توعد بتنفيذ عمليات "إجلاء مؤقت" للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك على لسان متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني، اليوم الجمعة، خلال تصريح صحفي من جنيف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت شامداساني: "هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع السيئ للغاية"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات التي تصدر عن مسؤولين يمكن أن تشجّع على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعربت المسؤولة الأممية عن بالغ قلقها إزاء ما يحدث في الضفة الغربية حيث شن الاحتلال عدوانا واسعا، محذّرة من خطر تفاقم الوضع الكارثي.

وفجر الأربعاء بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمال الضفة الغربية هو الأوسع منذ عام 2002.