أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد تشكيل مباراة بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي زد في التاسعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "علي لطفي، مصطفى العش، أحمد عاطف (قطة)، أحمد سيد عبد النبي، شادي حسين، مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبي، محمد أشرف، محمد إسماعيل قطب، بيتر موتوموسي، ماتا ماجاسا".

على مقاعد البدلاء: "محمد رضا السيد، مصطفى عادل عبد الستار، إسلام عبد اللاه، عبد الله مجدي، ليوناردو كاموني، عمرو حسام عبد الواحد، أحمد إبراهيم عبد العزيز، مصطفى سعد ميسي، رشيد أحمد".