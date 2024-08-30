السكرتير العام ببورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الجمهورية لدوري الشركات

تفقد الدكتور منصور بكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، مقر افتتاح البطولة بالمدينة الرياضية، وجاهزية الملاعب، للتأكد من انتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد من كافة الاستعدادات لاستقبال بطولة دوري الشركات في نسختها الـ57، التي تنطلق فعالياتها غدًا السبت بالمدينة الرياضية. يشارك في البطولة 22 ألف لاعب ولاعبة ومدرب وإداري، يمثلون 261 شركة من القطاعين العام والخاص، ويتنافسون في 142 مسابقة للأعمار المختلفة.

تابع السكرتير العام وضع اللمسات النهائية لحفل افتتاح البطولة، واستكمال أعمال النظافة والتجميل حول محيط المدينة الرياضية، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها. كما تم تعليق أعلام مصر والبطولة ورايات الزينة حول المدخل الرئيسي، وإنهاء الأعمال الداخلية والخارجية لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة، وتجهيز شعلة البطولة تمهيدًا لإيقادها غدًا مع انطلاق فعاليات ومنافسات البطولة، التي تحظى باهتمام إعلامي ورياضي كبير.

يقوم بافتتاح حفل البطولة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإطلاق إشارة بدء البطولة ورفع العلم ووضع الشعلة.

يبدأ الحفل بطابور عرض الفرق المشاركة وحملة الأعلام، يتبعه أوبريت غنائي لفرقة غزل المحلة للفنون الشعبية، يحكي تاريخ تلك الصناعة الوطنية منذ نشأتها حتى الآن، في بادرة جديدة من مجلس إدارة الاتحاد لمنح الشركات فرصة عرض إنجازاتها وتوعية الرأي العام بها.

تُقسم المسابقات على مدار شهر كامل، حيث تتضمن كل أسبوع مجموعة من الألعاب مثل كرة القدم، والسلة، والملاكمة، والكاتا، والكاراتيه، والكوميتيه، وكرة القدم للصالات والشاطئية، والمصارعة الحرة والرومانية، واختراق الضاحية، وألعاب القوى، والسباحة الطويلة والقصيرة، والرماية، والهوكي، وكمال الأجسام، والمسابقات الثقافية، والجوالة، وكرة الطائرة الشاطئية والصالات، والجودو، وكرة الماء، والدراجات، والبلياردو (سنوكر وفرنسي)، وكرة اليد (صالات وشاطئية)، وتنس الطاولة، وتنس الأرضي، ورفع الأثقال، والإسكواش، والتايكوندو، والشطرنج.

تختتم فعاليات البطولة في الثاني من أكتوبر القادم بحفل ختامي، يتم فيه إعلان الشركات الفائزة وتوزيع الكؤوس والميداليات، بالإضافة إلى دروع الرواد، والعمومي، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون والثقافة.