استطلاع للرأي: الحزب المسيحي الديمقراطي يتقدم على أقرب منافسيه بفارق ضئيل قبل انتخابات ساكسونيا

أشار استطلاع جديد للرأى نشر اليوم الجمعة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي يتقدم على ما يبدو بفارق ضئيل على أقرب منافسيه بحصوله على نسبة تأييد تبلغ 33 % ، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية الإقليمية في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (فورسا) لصالح قناة (آر تي إل) فإن حزب البديل من أجل ألمانيا يأتى فى المركز الثانى بفارق ضئيل بنسبة تأييد بلغت 31 % في إطار هامش خطأ 3 %.

وحل حزب تحالف سارة فاجنكنيشت الشعبوي في المركز الثالث بنسبة تأييد بلغت 12%.

وأدى أداء قوي متوقع لحزب البديل في ولايتي سكسونيا وتورينجن اللتين تنعقد فيهما الانتخابات بعد غد الأحد إلى شعور الكثيرين فى ألمانيا بالقلق.