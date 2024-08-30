اعتبر محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل استكمالًا لمجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، سعيًا لتحقيق ما يسمونه "أحلام بن غوريون" التي لم تستكمل عام 1948.



وأضاف خلال تصريحات لقناة "العربية الحدث" مساء الجمعة، أن نتنياهو يرى الفرصة سانحة لتحقيق ذلك، خاصة مع الموقف المتراجع لحزب الله وإيران في المواجهة، لافتا أن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمديد الأمر الذي يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024؛ يعني تواجد نصف مليون جندي إسرائيلي حاليا على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأشار إلى أن المجموعات الفدائية في بعض مخيمات الضفة الغربية، التي تمتلك إمكانيات متواضعة؛ تواجه حاليا بكم هائل من القوة العسكرية والتكنولوجيا الإسرائيلية بالاغتيالات والقتل، في سبيل تحقيق الاحتلال "انتصارات وهمية" ترضي نهم المتوحشين لدى الشارع الصهيوني.



وأكد أن علاقة السلطة الفلسطينية مع واشنطن "وصلت إلى حد العداء"، مضيفًا أن الرئيس محمود عباس أعلن في أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة "ليست أمينة على الإشراف على المفاوضات أو الحلول".



وشدد اللحام، أن حركة فتح تدرك أن "الإدارات الأمريكية المتعاقبة شريكة في سفك الدم الفلسطيني، وهي العدو الرئيسي للشعب الفلسطيني والأمة العربية"، مؤكد أن "منظومة الاحتلال الصهيوني ما هي إلا أداة وظيفية داعشية للإدارة الأمريكية".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة؛ بأن قواته قتلت 20 مسلحا واعتقلت 17 مطلوبا خلال عملية كبرى جارية في شمال الضفة الغربية.



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات دمرت أيضا عشرات العبوات الناسفة واستولت على العديد من الأسلحة.