قال الصحفي الفلسطيني من غزة بشير أبو الشعر، إن الاحتلال يكثف من استهدافه للقطاع، وذلك استمرارًا لحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 23 شهرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «الموت بكل أشكاله يحدث الآن داخل غزة»، خاصة مع شح المواد الغذائية والأدوية والكوادر الطبية.

وأشار إلى أن «المواطنين الفلسطينيين يتطلعون لإحداث القاهرة فارق كبير، والضغط على الاحتلال، ونجاح الجهود المصرية في التوصل إلى هدنة ووقف شلال الدم».

ونوه أن آليات جيش الاحتلال تستهدف بشكل متتالٍ مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ صباح اليوم السبت وحتى المساء.

ولفت إلى استهداف عمارة سكنية غرب مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، بينهم أطفال، وعدد كبير من المصابين.

وذكر أن الاحتلال يلجأ لإرسال روبوتات مفخخة مليئة بالمتفجرات بين البنايات السكنية، الأمر الذي يحدث دمارًا كبيرًا، كما أنه يعمق من توغلاته في مدينة غزة.

وأوضح أن الاحتلال أصدر إنذارات إخلاء لمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وأرسل بعدها مسيرات «كواد كابتر» تطلق نيرانها باتجاه المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.