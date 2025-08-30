سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتواصل البحث عن رجل ألماني فقد في بحيرة كومو شمالي إيطاليا في مطلع الأسبوع الجاري برغم سوء الأحوال الجوية.

وتم إرسال فرق إنقاذ لمدة ستة أيام بشكل متواصل تقريبا للعثور على الرجل - 55 عاما من بلدة بول في منطقة بادن جنوب غربي ألمانيا. وكان الرجل قفز من قارب في المياه لإنقاذ أطفاله.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت: "تكمن المشكلة في أن الطقس سيئ للغاية في المنطقة". وقال إنه شارك بنفسه في عمليات البحث لمدة 10 ساعات، بينما واصل عمال إنقاذ آخرين البحث إلى الليل.

وأوضح أن الرياح المعتادة في بحيرة كومو تسبب ظهور أمواج عاتية. وتعرضت منطقة لومبارديا منذ أمس الأول الخميس لعواصف مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة.