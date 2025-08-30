نائب وزير الصحة: خروج أغلب مصابي قطار مطروح والمتبقي 14 حالة فقط

قال الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، إن أغلب المصابين في حادث قطار مطروح غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ولم يتبقَ سوى 14 حالة فقط، من بينها 12 حالة مستقرة يُنتظر خروجها خلال ساعات قليلة، بينما تبقى حالتان تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف الطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن هيئة الإسعاف تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، حيث جرى الدفع بنحو 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين بسرعة إلى مستشفيات الضبعة المركزي، ورأس الحكمة، والعلمين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات منذ اللحظة الأولى، وهو ما ساعد على استقبال جميع الحالات بكفاءة عالية، موضحًا أن الأطقم الطبية أدت عملها على أكمل وجه، وكانت الأدوية والمستلزمات متوفرة دون أي عجز.

وشهدت منطقة الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، خروج قطار مطروح رقم 1935 الروسي المكيف عن مساره وانقلاب عدد من عرباته.

وتوجهت أوناش الرفع وفرق هندسية من هيئة السكة الحديد إلى الموقع لإعادة العربات إلى مسارها والوقوف على أسباب الحادث، بينما جرى تقديم الإسعافات الميدانية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الإصابات، في حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان في القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة بنطاق محافظة مطروح، إلى 94 مصابا، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف نقلت 55 مصابا، إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 مصابا في مستشفى رأس الحكمة، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة والدفع بأطقم طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.

وأكدت الوزارة تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين كافة، في ظل متابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.