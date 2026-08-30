رئيس تعاقدات الأهلي يكشف مفاجأة في كواليس تجديد عقد إمام عاشور

كشف عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس التجديد لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق، وسط الجدل الأخير خلال الفترة الماضية.

وجدد الأهلي خلال الأسبوع الماضي تعاقده مع إمام عاشور، حيث مدد تعاقده لنهاية موسم 2030.

وقال عصام سراج الدين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «إمام شخص مؤدب للغاية وخجول جدًا، وكل ما يقال عن شخصيته غير حقيقي، عندما اقتربت من أسرته اكتشفت حقيقة شخصيته».

وأضاف: «الشخص الذي يسرب أنباء ويقول إنه وكيل إمام ليس وكيله، وكيل إمام عاشور هو شخص إسباني ونعمل مع إمام على هذا الملف كذلك».

وتابع: «وائل جمعة شخصية مميزة للغاية ويحتوي جميع اللاعبين، ونتواصل معه أكثر من مرة وهو شخص متعاون للغاية، وعقدنا جلسات رفقة سيد عبد الحفيظ مع إمام عاشور وأسرته».

وكشف: «لم يصدر في أي جلسة مع إمام عاشور أن تحدثت في الأمور المادية أو كل ما قيل خلال الإعلام في الفترة الماضية، ولكن الحديث كان بخصوص بنود العقد وكيف يركز في الملعب ولكن لم تكن له أي مطالب مالية».

وأوضح: «بعد كأس العالم كان هناك رؤية في النادي الأهلي بتوفير الاستقرار للفريق، وكان هناك توجه رسمي بتقدير اللاعبين الدوليين العائدين من كأس العالم».

وأردف: «بدأنا جلساتنا مع والد إمام عاشور وصديقه محمد وزوجته، فيما كان إمام يركز في الملعب، وأؤكد أن اللاعب ملتزم تمامًا بنظام النادي الأهلي ولم يخرج عن النص».

وأتم: «مع بداية الجدل جاء والد إمام عاشور وصديقه وقالا لنا إن إمام عاشور يريد البقاء في الأهلي، وعندما عرضنا السقف المالي لنا والعرض الذي لدينا لم يعترض أبدًا ووالده ساعدنا في هذا الأمر كذلك».