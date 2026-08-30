عصام سراج: مروان عطية جدد عقده دون سماع عرض الأهلي

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أكد عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مروان عطية جدد تعاقده مع النادي دون السؤال أو معرفة العرض المالي.

وجدد الأهلي خلال الأسبوع الماضي تعاقده مع مروان عطية، حيث مدد تعاقده لنهاية موسم 2030.

وقال عصام سراج الدين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «وضعنا خطة لتجديد عقود اللاعبين وفقًا للمدة الزمنية المتبقية في عقد كل لاعب».

وأضاف: «مروان عطية تتبقى له 3 سنوات في عقده، وبالتالي كان ضمن المرحلة الثانية من خطة تجديدات اللاعبين».

وكشف: «مروان لاعب كبير ويحب النادي الأهلي بشكل كبير جدًا، وخلال تواجدي في النادي قابلته صدفة، فسألني "مش هجدد عقدي" فذهبنا إلى مكتبي ووقع على العقود قبل سماع العرض المالي».

وأتم: «مروان شخص بار بأهله ووالديه ولذلك الله يكرمه في كل شيئ، وعلى المستوى الفني الشخصي أرى أنه من أهم لاعبي مصر في الوقت الحالي».