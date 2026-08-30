تحريك شاحنات المساعدات من معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لإغاثة غزة

دفعت الجهات المختصة عند معبر رفح البري، اليوم الأحد، بأفواج من شاحنات المساعدات الإغاثية متعددة الأصناف إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تعزيزًا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ«الشروق»، أنه تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، والخيام، والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 267، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أكثر من 3292 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 1128 طنًا من السلال الغذائية والدقيق، وما يزيد عن 348 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، وما يتجاوز 1816 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، منذ 27 يوليو من العام الماضي حتى الخميس الماضي، بلغ 38150 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 973 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2740 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 935 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.