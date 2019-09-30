9 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 676 جنيها

انخفضت أسعار الذهب،اليوم، بنسبة 1.3% بواقع 9 جنيهات، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 676 جنيها، مقابل 685 جنيها أمس.

يأتى هذا الانخفاض فى المعدن الأصفر، بعد هبوطه عالميا مع ارتفاع الدولار لزيادة التداول عليه، بحسب تصريحات، نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الشروق».

وبحسب نجيب، هبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 576 جنيها مقابل 585 جنيها أمس، كما تراجع سعر عيار 24 ليصل إلى 776 جنيها، مقابل 785 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب بنحو 72 جنيها ليصل إلى 5500 جنيه، مقابل 5572 جنيها.

وقفز الذهب محليا بنحو 40 جنيها ليقترب من حاجز الـ715 جنيها نهاية أغسطس الماضى، نتيجة للتطورات التى شهدها الاقتصاد العالمى لاسيما الاضطرابات الأمريكية الصينية، وخفض الفائدة الأمريكية مما دفع إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

وتتأثر أسعار الذهب فى السوق المحلية بمصر، بالتغير الذى تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذى يؤدى إلى تغير سعر الذهب المحلى، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

ويشهد الذهب ارتفاعا فى الأسعار منذ بداية شهر نوفمبر 2018، بسبب زيادة التداول عليه باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين.