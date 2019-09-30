مهرجان ترفيهي لطلاب جامعة المنيا بعنوان «welcome» للترحيب بالطلاب الجدد

أقامت جامعة المنيا مهرجاناً ترفيهياً تحت عنوان "welcome" برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل؛ استكمالًا لاحتفالات الجامعة وكلياتها التي تُنظمها ترحيبًا بطلابها الجُدد والقدامى هذا العام.

ونظم الاحتفالية اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر"، بهدف خدمة واستقبال طلاب الجامعة وتعريفهم بأنشطة الجامعة المتنوعة والمتعددة التي تُنظمها الإدارة ومكاتب رعاية الطلاب بالجامعة وبالكليات.

بدأت الاحتفالية بطابور عرض لطلاب كليات الجامعة العشرين رافعين أعلام كلياتهم وجامعتهم وترديد الأغاني الوطنية بدءً من بوابة الجامعة الرئيسية مروراً بمبنى الرئاسة ووصولًا إلى مقر الاحتفالية أمام المطعم المركزي داخل الحرم الجامعي.

شهد الاحتفالية رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومنسقو الأنشطة بالكليات، ومديرو الإدارات والأخصائيون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وبالكليات، وطلاب الجامعة.

وأشاد رئيس خلال كلمته بطلاب الجامعة القدامى وبحماسهم وعزيمتهم وصورتهم المشرفة التي يظهرون بها دائمًا في شتى الاحتفالات والتي ظهرت جليًا خلال فعاليات استقبالهم للطلاب الجُدد ومشاركتهم لزملائهم في تعريفهم بالكليات وأقسامها وأنشطة الجامعة الداخلية والقمية على مستوى الجامعات المصرية، وتحفيزهم على المشاركة بها، مؤكدا للطلاب أن الجامعة هي بيتهم الثاني، ومُوصيهم بالمواظبة والاهتمام بمحاضراتهم والاستفادة القصوى من خلال مشاركتهم في الأنشطة التي تٌلبي رغباتهم وتُصقل مواهبهم، وأن يكونوا خير ممثلين عن جامعتهم وبلادهم بأخلاقهم واجتهادهم.

وخلال الاحتفالية تم تقديم عروض تمرينات رياضية، وكارتيه قدمها طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى تقديم فقرة سمر غنائية لفريق منتخب الجوالة، وفقرة غنائية لفريق الكورال بالجامعة، وتستكمل فعاليات المهرجان علي مدار ثلاثة أيام بمسابقات في الشطرنج والشعر واكتشاف المواهب الفنية.