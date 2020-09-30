سلوفاكيا تفرض الحالة الطوارئ مجددا بسبب كورونا

أعلنت الحكومة السلوفاكية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وأعلن رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش عبر فيسبوك أن حالة الطوارئ ستستمر لمدة 45 يوما على الأقل اعتبارًا من غد الخميس.



ويمنح هذا الإجراء السلطات صلاحيات خاصة، على سبيل المثال إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين هم في إجازة على العودة إلى العمل، أو إعادة توزيع مسلتزمات العلاج حسب الحاجة.



ويشمل فرض حالة الطوارئ المثيرة للجدل أيضا حظر المظاهرات والتجمعات العامة بالإضافة إلى فرض قيود على حرية تنقل المواطنين.



وكان قد تم فرض حالة الطوارئ آخر مرة خلال الموجة الأولى من الجائحة بين مارس ويوليو، وأوصت لجنة أزمة فيروس كورونا يوم الاثنين بإعادة فرض الإجراء مرة أخرى.



ولم تستجب الحكومة للتوصية الأخرى للجنة الأزمة بحظر جميع التجمعات الجماهيرية، بسبب احتجاجات الأندية الرياضية والكنيسة الكاثوليكية، بدلًا من ذلك، قيدت الحكومة فقط عدد الحاضرين في تلك الأحداث.



وسجلت سلوفاكيا 10141 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و48 حالة وفاة، وفقًا للأرقام الرسمية.