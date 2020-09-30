الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 830 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث صعد الجرام عيار 12 إلي نحو 830 جنيها مقابل 825 جنيها أمس، وفقا لإيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، زاد الجرام عيار 18 ليصل إلي 711 جنيها مقابل 707 جنيها، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 948 جنيها مقابل 942 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلي 6640 جنيها مقابل 6600 جنيها أمس.

وعالميا، يتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو 4 سنوات، إذ يدفعه الدولار القوي للانخفاض اليوم الأربعاء مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وفقا لـ «رويترز».

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1885.81 دولار للأوقية ، ليتراجع 4.3 % منذ بداية الشهر الجاري فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم ”مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار“ مضيفا أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.

لكنه قال ”إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع القادمة“.

أيضا فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7% إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 % إلى 867.72 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2319.05 دولار.