وزير خارجية العراق: واهم من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية

اعتبر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، أن من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية من العاصمة بغداد بـ "الواهم"، لافتا إلى أن الهجمات على السفارات هي هجمات على الحكومة العراقية.

وقال الوزير حسين، في تصريحات للصحفيين في بغداد اليوم، إن "الحكومة غير سعيدة بقرار انسحاب السفارة الأمريكية، وواهم من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية من بغداد".

وأضاف أن "انسحاب سفارة واشنطن سيؤدي لانسحابات أخرى، وأن الهجمات على السفارات هجوم على الحكومة العراقية، كما أن استهداف البعثات الدبلوماسية هو استهداف مباشر للعراق".

ونوه وزير الخارجية بأن "قرار انسحاب سفارة الولايات المتحدة المبدئي من بغداد لا يصب بصالح واشنطن وبغداد".

وأضاف حسين "من واجب الحكومة العراقية الالتزام بالدستور والقوانين الدولية والعمل على حماية البعثات الدبلوماسية وضمان أمن البعثات الدبلوماسية في العراق".