مصر والسنغال تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في النقل الجوي

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمكتبه اليوم الأربعاء، بسفير جمهورية السنغال لدى مصر، إيلي سي بيي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، حضر وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وأكدت وزارة الطيران المدني - في بيان - حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية، واستعداد الوزارة لتقديم الخبرات المصرية في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية وغيرها.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء، مناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار والتي تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.

من جانبه، أعرب السفير السنغالي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكداً تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال الطيران المدنى، وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في هذا المجال.