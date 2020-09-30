وزير الخارجية العراقي: حريصون على توفير وضع أمني مستقر للبعثات الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حرص بلاده على توفير الوضع الأمني المستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق.

وذكرت الخارجية العراقية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه فؤاد حسين مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وشدد فؤاد حسين على تمسك بغداد بالعلاقات الاستراتيجية مع القاهرة وتطلعها نحو تدعيم العلاقات الثنائية عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين خدمة للشعبين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترَك، وتبادلا وجهات النظر حول الحُلول التي ترتقي إلى مُستوى إنهاء الأزمات التي تُعاني منها المنطقة، وضرورة بذل الجُهُود من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما شدَّدا على أهمِّية تعزيز التشاور والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهمُّ البلدين".