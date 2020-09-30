مستشار وزيرة الصحة لطب العيون: العشرات فقدوا البصر بسبب عمليات تغيير لون العين

قال الدكتور عصام الطوخي، مستشار وزيرة الصحة لكب العيون، إن الجمعية الرمدية المصرية ومجالس العيون في الوزارة والكليات الجامعية تصدوا لعمليات تغيير لون العيون، وحذروا من مخاطرها.

وأضاف الطوخي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التلفيزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن هناك العشرات من الحالات فقدوا البصر، بسبب عمليات تغيير لون العين.

وأكد أن تجميل العيون لا يكون من خلال عمليات داخل العين، لكنه ينحصر في العمليات الخارجية فقط، مضيفًا أنه لا يمكن تجريم هذه العمليات، نظرًا لإمكانية إجرائها لبعض الحالات التي فقدت الإبصار لسبب ما.