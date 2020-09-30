ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا بسبب كورونا

حذرت الحكومة الألمانية رعاياها من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

جاء ذلك في تحذيرات السفر المُحَدَّثَة التي أصدرتها وزارةالخارجية الألمانية مساء اليوم الأربعاء.

كانت السلطات الألمانية تصنف العاصمة بروكسل فقط كبؤرة خطيرة لوباء كورونا في بلجيكا، لكن توسيع نطاق التحذير صار يشمل كل أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الحدودية مع ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانيتين.

ويأتي التحذير من السفر في حال ارتفاع معدلات الإصابة الجديدة عن حاجز الـ50 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، ولا يعد التحذير بمثابة حظر سفر لكنه يهدف إلى ترك تأثير رادع ولاسيما بالنسبة للسياح، كما أنه يتيح للمسافرين إلغاء حجوزاتهم بدون تكاليف.

وكان من المتوقع أن يتم تحديث قائمة معهد روبرت كوخ للمناطق التي تعد بؤرة خطيرة لوباء كورونا هذا المساء، وتضم هذه القائمة حتى الآن 15 من 27 دولة من دول الاتحاد الأوربي، بعضها مصنفة خطيرة جزئيا .

وتعتبر بولندا هي الدولة الوحيدة من بين جيران ألمانيا التسعة، التي لم تُندرج بعد على قائمة بؤر كورونا الخطيرة. لكن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات هناك.

وتنطبق معايير التصنيف الخاصة ببؤر كورونا الخطيرة والتحذير من السفر على دول الاتحاد الأوروبي، ويعتبر معدل الإصابات الجديدة هو المعيار في الحالتين.