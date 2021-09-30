مسئول أمريكي يطالب بفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا

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رحب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل روبيرج، بتنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية ـ السورية، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة فتح جميع المعابر الحدودية مع دمشق لتسهيل عملية وصول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وقال روبيرج، في تصريح خاص لقناة الحرة الإخبارية اليوم الخميس، من دبي إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن كثب منذ شهور لبقاء الحدود مع سوريا مفتوحة لتسهيل وصول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري".

وشدد المسؤول الأمريكي على التزام واشنطن بالعمل مع حلفائها وشركائها والأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري واللاجئين عبر الحدود.

وأكد أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع في سوريا بموجب قرار الأمم المتحدة 2254 ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وأضاف روبيرج أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في استئناف المحادثات حول الدستور السوري في جنيف وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب السوري.