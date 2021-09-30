البنك المركزي الفلبيني: الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون لها تأثير أقل على الاقتصاد

قال بنجامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تكون للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل تأثير أقل على الاقتصاد مقارنة بالانتخابات السابقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو القول خلال قمة اقتصادية أوروبية-فلبينية: "لا أعتقد أن هذه الانتخابات سوف يكون لها نفس تأثير الانتخابات السابقة"، مشيرا إلى أن الحملات الانتخابية ستتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس بصورة مباشرة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تؤدي انتخابات العام المقبل لزيادة إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بنقطة خلال الانتخابات السابقة.