 رجائى عطية: تنظيم مؤتمر عن مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي احتفالا بيوم المحاماة العربية - بوابة الشروق
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رجائى عطية: تنظيم مؤتمر عن مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي احتفالا بيوم المحاماة العربية

محمد فتحي
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:57 ص
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن نقابة المحامين ستنظم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا علميا عربيا خلال الأيام المقبلة من شهر الانتصارات شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المحاماة العربية تحت عنوان مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي.

وأكد نقيب المحامين أن ما أعلنه يأتي بمناسبة ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912، والذي يعد بمثابة أول تنظيم حقيقي لمهنة المحاماة في الوطن العربي.

وأعلن نقيب المحامين، بوصفه رئيسًا لاتحاد المحامين العرب، أن يوم 30 سبتمبر من كل عام يوما للمحاماة المصرية والعربية، ليكون هذا اليوم بمثابة تذكير بتاريخ المحاماة في الوطن العربي، وما سطره المحامون في تاريخ أمتهم بحروف من نور، وليكون هذا اليوم من كل عام أيضاً دعوة لبناء مستقبل للمحاماة لا يقل عن تاريخها العريق والمشرف.

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