أكد الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أنه يتم مواصلة فعاليات مشروع "يوم الوفاء لشهداء الوطن" وذلك سعيا لتحقيق العدالة الثقافية في كل محافظات مصر واهتمام وزيرة الثقافة بتفعيل الخدمات الثقافية ورسائلها المتنوعة في أطراف الوطن ومحافظاته الحدودية، في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتنمية الوعي الثقافي والفكري للنشء والشباب.

وقال نبيل، إنه حرصا على بث قيم الولاء والإنتماء للوطن بين النشء والشباب وإعلاء لقيمة المواطنة، أقيم حفل تكريم لاسم الشهيد البطل الرائد سامح مدحت عبدربه، بقصر ثقافة شرم الشيخ بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن فعاليات مشروع "يوم الوفاء لشهداء الوطن" بحضور والد الشهيد البطل الرائد سامح مدحت، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الإعلام والصحافة والفن والدين.

وأوضح أن الحفل تضمن فقرات فنية لفرقة أطفال شرم الشيخ للفنون الشعبية، وعرض التنورة الراقصة وفقرة فنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، بجانب تفقد معرض منتجات المرأة السيناوية نتاج ورش قوافل الوديان بجنوب سيناء، وتفقد معرض الأطفال للفنون التشكيلية.

وقدم خلال المعرض، الطفل ياسين شعبان بورتريه للشهيد البطل الرائد سامح مدحت هدية لوالده إجلالا لاسم الشهيد البطل، بالإضافة الى فقرات غنائية وعرض لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية وعرض آخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بالإضافة إلى عرض فيلم الشهيد للمخرج الدكتور عاطف شكري وذلك إجلالا لاسم شهيد الوطن.

وأكد نبيل، على أهمية تلك المشاريع الثقافية في بث وتعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن بين النشء والشباب، حيث تم تكريم اسم الشهيد البطل الرائد سامح مدحت تقديم شهادة تقدير ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة لوالده إجلالاً لأسم الشهيد، بجانب تكريم عدد من المشاركين فى الحفل.

وأشار إلى أن إقليم القناة وسيناء الثقافي دشن فعاليات الصالون الثقافى بقصر ثقافة طور سيناء بفرع ثقافة جنوب سيناء بحضور عدد من رجال الاعلام والصحافة والفن، وشمل الصالون الثقافى فقرات فنية للمواهب الصغيرة فى شتى مجالات الفنون، وعرض لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، بجانب تكريم الطالبة نرمين جمال محمود من ذوي الهمم وصاحبة المركز الأول فى مجال الرسم بالمسابقة المركزية لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب أهمية البروتوكول المفعل بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم ، فى تعديل سلوك النشء وتنمية المهارات والقدرات الفنية والثقافية وبناء الفكر المعتدل القادر على الإبداع والتفكير والاختلاف.