روسيا تتوقع ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي

تتوقع حكومة روسيا ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي عن طريق خطوط الأنابيب إلى الدول خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إلى 3ر197 مليار متر مكعب خلال العام الحالي، وفقا لمسودة الميزانية الروسية للسنوات من 2022 إلى 2024 بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



يذكر أن روسيا تصدر الغاز الطبيعي عن طريق خطوط الأنابيب خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي، إلى دول عديدة منها تركيا والصين وأغلب دول أوروبا.



كانت شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة، والتي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي قد صدرت إلى خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في العام الماضي 3ر179 مليار متر مكعب.



وفي وقت سابق من العام الحالي قالت جازبروم إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتركيا خلال العام سيصل إلى 183 مليار متر مكعب وإلى الصين 5ر8 مليار متر مكعب.



في الوقت نفسه من المتوقع وصول إجمالي صادرات روسيا من الغاز عن طريق الأنابيب بما في ذلك جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إلى 6ر232 مليار متر مكعب خلال العام الحالي.