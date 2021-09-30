الأقصر تشن حملة تفتيشية على المخابز وصيدليات أرمنت

نفذت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر، اليوم الخميس، حملة تفتيشية بناحية مركز أرمنت في إطار خطة تشديد الرقابة على المخابز البلدية، الأسواق، والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات بشتى صورها المختلفة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢ محضر. إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد ١ إنتاج خبز ناقص الوزن القانوني، و٢ محضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة، وذلك في مجال المخابز، أما في مجال الأسواق تم المرور على محل مستلزمات طبية بمنطقة أرمنت الوابورات وبالتفتيش داخل المحل تم ضبط عدد ٤٠٠ سرنجة حجم ٥ مل، عدد ٣٠٠ سرنجة حجم ١٠ مل، عدد ٦٠٠ سرنجة حجم ٣ مل، عدد ٥٠ قسطرة بول عادية، عدد ٢٤ علبة ماء أكسچين، عدد ٦٠ كيس قطن طبي ماص، وعدد ٨ ماسك بالون، وجميع ما سبق ذكره من سلع بدون فواتير أو أي مستندات تدل على مصدر الحيازة.

وتم قيد المحضر رقم ١٢١٠٣ جنح مركز أرمنت لسنة ٢٠٢١م ضدد المخالف لعرضه على النيابة العامة المختصة.