أجبونلاهور يختار صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي

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اختار جابرييل أجبونلاهور، لاعب أستون فيلا السابق، محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

مازال صلاح يكتب بحروف من ذهب مسيرة رائعة في البريميرليج منذ انضمامه لصفوف ليفربول موسم 2017/2018، حيث سجل الدولي المصري في الموسم الحالي 8 اهداف من 8 مباريات في جميع المسابقات، ويحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع فاردي وأنطونيو.

وتواجد صلاح ضمن اختيارات أجبونلاهور في مركز الجناح الأيمن بجوار ريان جيجز، اسطورة مانشستر يونايتد، الذي شغل مركز الجناح الأيسر خلف الثنائي تيري هنري وآلان شيرار.

وشارك صلاح في 211 مباراة بقميص ليفربول منذ انتقاله في 2017 سجل خلالها 133 هدفًا وصنع 49 تمريرة حاسمة، إلى جانب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وجاء تشكيل أجبونلاهور لأساطير الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: كايل والكر، جون تيري، ريو فرديناند، أشلي كول.

خط الوسط: ستيفن جيرارد، باتريك فيريرا، محمد صلاح، راين جيجز.

خط الهجوم: تيري هنري، آلان شيرر.