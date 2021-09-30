 انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 3. 11 % لأول مرة منذ 10 سنوات - بوابة الشروق
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انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 3. 11 % لأول مرة منذ 10 سنوات

د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:07 ص

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء  في السعودية، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى  3. 11 %، مقابل 7. 11 % بنهاية الربع الأول من نفس العام.

وقالت الهيئة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، إن وصول معدل البطالة بين السعوديين إلى 3. 11 % هو أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ عام 2010 البالغ  2. 11 % (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 8ر11 % في الربع الأول 2020.

وأظهرت النتائج، أن معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر)  بلغ 6.6 % خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ0. 9 % خلال الربع الثاني من عام 2020.

وكشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021 حيث بلغ 3. 11 % من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ 7. 11 %  في الربع السابق.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021؛ حيث بلغ  1. 6 % مقارنةً بـ 2. 7 %  في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021  3. 22 % .

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