أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 3. 11 %، مقابل 7. 11 % بنهاية الربع الأول من نفس العام.

وقالت الهيئة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، إن وصول معدل البطالة بين السعوديين إلى 3. 11 % هو أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ عام 2010 البالغ 2. 11 % (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 8ر11 % في الربع الأول 2020.

وأظهرت النتائج، أن معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 6.6 % خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ0. 9 % خلال الربع الثاني من عام 2020.

وكشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021 حيث بلغ 3. 11 % من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ 7. 11 % في الربع السابق.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021؛ حيث بلغ 1. 6 % مقارنةً بـ 2. 7 % في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021 3. 22 % .