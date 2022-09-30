الأكثر قراءة

 إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية يثير ردود أفعال غاضبة في أوروبا وأمريكا - بوابة الشروق
الجمعة 30 سبتمبر 2022 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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