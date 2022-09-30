الأكثر قراءة

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تعرف على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
غدا.. إعلان أسماء المرشحين النهائية فى انتخابات حزب الوفد
مصر تشارك في الدورة 27 من معرض نيروبي الدولي للكتاب
مصر تُدين التفجير الإرهابي في أفغانستان
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مواقع تسرب الغاز بخطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2 على الخريطة
مجموعة كوميرتس بنك تغلق 50 فرعا في ألمانيا
بعد بريطانيا والولايات المتحدة.. كندا توسع العقوبات ضد روسيا
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جوارديولا يثني على الطاقم الطبي لمانشستر سيتي بسبب هالاند
مدرب نيوكاسل غير مهتم بخلافة ساوثجيت في تدريب المنتخب الإنجليزي
الأهلي ينهي مرانه استعدادًا لمباراة فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا لأندية اليد
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المخرج محمد حماقي لـ«الشروق»: هيفاء وهبي فاجأتني بأداء مشاهد الأكشن في «أشباح أوروبا»
هيو جاكمان يعيد شخصية «وولفرين» للحياة في «ديدبول 3»
انقسام حول فيلم Blonde: مارلين مونرو مازالت تثير الجدل بعد 60 عاما من رحيلها
«مواطنيّ الأعزاء».. قصة خطاب أم كلثوم للمصريين من منبر إذاعة بي بي سي
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اليونيدو تنظم ورش مجانية لشباب القليوبية والمنوفية عن تقنيات الزراعة المائية
30 سبتمبر.. نشرة الشروق الاقتصادية: بدء المرحلة الثانية من حياة كريمة مطلع 2023
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتابع أعمال تطوير ميناء العريش
حوادث وقضايا
سباق الموتوسيكلات ينتهي بمصرع شاب وإصابة آخر بجرجا بسوهاج
ذهبوا للتنزه.. أمن القليوبية ينجح في إعادة 3 أطفال متغيبين لذويهم
إصابة 9 أشخاص في حادث بمركز الداخلة بالوادي الجديد
ضبط 1227 علبة حلوى ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية في شرم الشيخ
تليفزيون
زووم إفريقيا يبرز جمال القارة السمراء في موسمه الرابع
فيديو.. مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين المرتقبة: قد تشمل 18 محافظا
الأحد.. الفنان محمد الصاوي يكشف لواحد من الناس أصعب لحظات حياته
قسيس عن فيديو مباراة تنس الطاولة له مع أحد الشيوخ: من حقنا ناكل ونلعب
أعداد جريدة الشروق
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شح الورق والحروب ووباء كورونا.. تحديات أمام صناعة النشر
انكسار قلب المرأة حقيقة يقرها العلم وإن احتار فيها
تقرير طبي كندي: الوقاية من الألزهايمر تبدأ بالحفاظ على إيقاع العقل والجسد
ما الذي يجب أن تعرفه عن نقص فيتامين B 12؟
مجلة «فورين أفايرز» ترشح كتبا للقراءة مثل «مدن الملح» و«ذات» وتشيد بـ«يوتوبيا» لأحمد خالد توفيق
انطلاق معرض الرياض الدولى للكتاب.. ودار الشروق تشارك بأحدث الإصدارات
انقسام حول فيلم Blonde: مارلين مونرو مازالت تثير الجدل بعد 60 عاما من رحيلها
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