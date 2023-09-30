مدبولي: مخطط التنمية العمرانية أشبه بدستور أعده 34 خبيرا واستشاريا مصريا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت مخططا مثّل دستورا لعملية التنمية في مصر.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 عمل عليه 34 خبيرا واستشاريا مصريا في كل المجالات.

وذكر أن هؤلاء الخبراء اجتمعوا على مدار سنوات، ووضعوا مخططا ورؤية للدولة لتحقيق التنمية، موضحا أن المخطط تضمن تحديد المدن الجديدة والأراضي الزراعية المتاحة وكيفية تعظيم موارد الدولة بما يقود إلى بناء الدولة.

وأكد أنه اطلع شخصيا على عشرات الخطط التي أعدت للدولة على مدار عقود، لكن المخطط الحالي كان بالإمكان مصيره الأدراج، لكن الإرادة توفرت من أجل تحويل الرؤية إلى واقع.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.