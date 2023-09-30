تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 11 شخصا بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في 4 محافظات.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية، المنوفية، المنيا، بنى سويف" جهودهم لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب ذلك النشاط المؤث.

واسفرت الجهود عن:

ضبط عاطل وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") في الإسكندرية.

وفي المنوفية ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وفي المنيا ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، ماكينة عد نقدية).

وفي بني سويف ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.