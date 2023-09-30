لقي «محمد. ا»، طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، مصرعه، وأصيب شقيقه «أدم»، 14 عامًا، وصديقهما «إبراهيم. ع»، 11 عامًا، الجمعة، إثر انهيار سور جراج كائن في شارع 9 منطقة المنشية البحرية، التابعة لنطاق قسم شرطة ثالث المنتزه، شرقي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع طفل، وإصابة آخرين؛ إثر انهيار سور جراج في منطقة المنشية البحرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف ومسئولي حي أول المنتزه إلى موقع الحادث، تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، والمصابين في حالة حرجة إلى مستشفى شرق المدينة لإسعافهم.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.