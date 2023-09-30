ترامب يهاجم نانسي بيلوسي مجددا: مجنونة دمرت سان فرانسيسكو

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، أمس الجمعة، خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا، واصفا إياها بـ"المجنونة".



وقال ترامب للجمهور: "سنقف في وجه نانسي بيلوسي المجنونة التي دمرت سان فرانسيسكو"، وتابع: "كيف حال زوجها، بالمناسبة، أي شخص يعرف؟"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.



وأضاف: "إنها تعارض بناء جدار على حدودنا، على الرغم من أن لديها جدارا حول منزلها والذي من الواضح أنه لم يكن مفيدا للغاية"، وهو على ما يبدوا سخرية واضحة من بيلوسي.



وتشير تعليقات ترامب حول بيلوسي وجدار منزلها وزوجها، بول بيلوسي، إلى هجوم شنه متسلل على منزلها، أواخر العام الماضي، تاركا زوجها في حالة حرجة.



ووصف ترامب الحادث، في ذلك الوقت، بأنه "أمر فظيع"، وبعد أسبوع من الحادث، نشر نجله، دونالد ترامب الابن، صورا ساخرة تدعو إلى حظر المطارق، وهي السلاح المستخدم في الهجوم.



ولم يفوت ترامب فرصة مهاجمة منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة للعام المقبل، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قائلا: "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى ديسانتيس.



واستذكر ترامب الدعم الذي قدمه لديسانتيس عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، مضيفا: "بدوني لكان ميتا".