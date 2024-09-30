الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا جراء الضربات الإسرائيلية

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، إن 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا جراء الضربات الإسرائيلية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية 100 ألف شخص، وتتواجد المفوضية في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية السورية لدعم الوافدين الجدد».

The number of people who have crossed into Syria from Lebanon fleeing Israeli airstrikes — Lebanese and Syrian nationals — has reached 100,000. The outflow continues.



UNHCR is present at four crossing points alongside local authorities and @SYRedCrescent to support new arrivals. pic.twitter.com/7dtrghsMH4 — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) September 30, 2024

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حشد قواته على طول حدود البلاد مع لبنان استعدادا لغزو محتمل، بينما يستعد لأي رد من حزب الله بعد «الهجوم الضخم» من الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة.

وطلب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، من القوات البرية هذا الأسبوع الاستعداد «لدخول أراضي العدو».

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، قال الجنود والسكان في الشمال، إنهم مستعدون للقتال بأي شكل يقرره قادة إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى لواءين احتياطيين من أجل «مهام عملياتية» في الشمال، حيث يتصاعد القصف المتبادل عبر الحدود مع حزب الله اللبناني.