بريطانيا تدعو رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا

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دعت بريطانيا رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا، مؤكدة إعداد خطط طوارئ فيما يتعلق بالوضع الراهن وعمليات الإخلاء المحتملة.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن «المواطنين البريطانيين عليهم مغادرة لبنان فورا».

ولفت إلى «عمل بلاده لتأمين أماكن على الرحلات التجارية، لتسهيل مغادرة البريطانيين الراغبين من لبنان».

وشدد على أنه «يتعين تجنب المزيد من التصعيد في لبنان»، مشيراً إلى أن لندن تريد أن ترى جميع الأطراف تتراجع عن حافة الهاوية.

واعتبر المتحدث باسم ستارمر، أن «وقف إطلاق النار هو السبيل لإتاحة المساحة اللازمة للحل السياسي».

وقال إن بريطانيا تواصل العمل بشكل متزامن مع الحلفاء من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط، لكنه أكد أن «دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يتزعزع»، على حد وصفه.

وأضاف: «نتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن وقف إطلاق النار فقط هو القادر على إعادة الاستقرار والأمن للمنطقة».