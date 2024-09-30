وزير خارجية فرنسا: مهتمون جدا بدعم الجيش اللبناني ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة



استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، في السرايا بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

وجدد ميقاتي، خلال الاجتماع التأكيد أن «مدخل الحل في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والعودة إلى النداء الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف إطلاق النار».

وبحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، رأى «ميقاتي» أن الأولوية هي لتطبيق القرار الدولي 1701.

من جانبه، شدد وزير خارجية فرنسا على «أولوية انتخاب رئيس الجمهورية والعمل على وقف المواجهات المسلحة».

وأكد أن «فرنسا تدعم لبنان وشعبه على الصعد كافة، وهي مهتمة جدا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة».