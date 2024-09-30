العراق يستقبل الدفعة الأولى من النازحين اللبنانيين عبر المنفذ الحدودي مع سوريا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، اليوم الإثنين، عن أن 144 مواطنا لبنانيا وصلوا بالفعل إلى منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا كدفعة أولى من العوائل اللبنانية التي نزحت من منازلها بسبب العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان.

وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين، بأن الوزارة استقبلت الدفعة الأولى التي دخلت إلى البلاد قادمة من لبنان عن طريق منفذ القائم الحدودي، بواقع 144 مواطنا لبنانيا بينهم بعض الجرحى وتم تقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم.

وسبق للعراق أن استقبل الأسبوع الماضي نحو 57 مواطنا لبنانيا من المصابين وتم إدخالهم إلي مستشفيات في محافظة كربلاء، وتهيئة أماكن لايوائهم في الفنادق ودور الإستراحة في كربلاء والنجف.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها وجهت وزارة الداخلية للتنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى العراق وثائق سفر سريعة للذين لايمتلكون جوازات سفر للتعبير عن مساندة العراق ودعمه للبنان وشعبه في محنته والظروف الاستثنائية التي يمر بها.