الرئيس الألماني يأسف لانتكاسات جورجيا في طريق انضمامها للاتحاد الأوروبي

قبل انتخابات حاسمة في جورجيا، وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الشكر إلى رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي على موقفها الواضح المؤيد لأوروبا.

وخلال لقاء في برلين، أعرب شتاينماير في الوقت نفسه عن أسفه للانتكاسات التي سجلتها جورجيا تحت قيادة حزب "الحلم الجورجي"، في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال شتاينماير، وفقاً لما ذكره مكتب الرئاسة الألمانية، إن الجمهورية السوفييتية السابقة في جنوب القوقاز تخاطر بذلك بإضاعة فرصة تاريخية.

يذكر أن جورجيا حصلت على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أواخر عام 2023. إلا أن الحكومة فرضت، رغم الاحتجاجات، في ربيع عام 2024 عدة قوانين من شأنها أن تعرقل التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

ومن بين هذه القوانين، ما يلزم المنظمات غير الحكومية بتسجيل نفسها كجهات ممثلة لمصالح أجنبية. وتحاول الرئيسة زورابيشفيلي، بقدر ما تسمح به صلاحياتها المحدودة، مقاومة الابتعاد عن أوروبا. وقبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر، أطلقت تحالفًا للأحزاب المعارضة.