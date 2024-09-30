الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى 3 من قادتها استشهدوا في غارة إسرائيلية بمنطقة الكولا في بيروت

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن 3 من كوادرها استشهدوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة في منطقة الكولا في بيروت.



وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان إنها "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف شهدائها القادة الرفيق الشهيد القائد البطل محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية. والرفيق الشهيد القائد البطل عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان والرفيق الشهيد البطل عبد الرحمن عبد العال".

وقالت أن القادة الثلاثة "ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين 30 أيلول 2024. إثر عملية إغتيال غادرة نفذتها طائرات الإحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت".

وأكدت أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تودع قادتها الشهداء الأبطال، فإنها تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الإحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي لأول مرة شقة سكنية خارج الضاحية الجنوبية في منطقة الكولا على مدخل العاصمة بيروت، ورجحت مصادر محلية أن يكون الاستهداف عملية اغتيال.

وأشارت مراسلتنا في لبنان إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل تجاه أحد الشقق في منطقة الكولا في بيروت.





















وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق خارج الضاحية الجنوبية منذ بدء هجومه الواسع على لبنان.