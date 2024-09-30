جالانت: القضاء على نصر الله خطوة مهمة لكنها ليست النهاية

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أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، زيارة إلى الحدود الشمالية صباح اليوم الاثنين، والتقى بمقاتلي اللواء 188 ومقاتلي لواء جولاني.

وقال في تصريحات، نقلها موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، إن «القضاء على الأمين العام لحزب الله اللبناني حس نصر الله، خطوة مهمة للغاية، لكنها ليست النهاية».

وأضاف مخاطبًا الجنود: «سنستخدم كل الإمكانيات لدينا، وإننا نثق في قدرتكم على تحقيق أي شيء»، بحسب تعبيره.

وتابع: «الجيش يسعى لبذل كل جهد ممكن من أجل عودة سكان الشمال إلى منازلهم»، قائلًا إنه سيستعين بجميع القوات لتحقيق هذا الهدف.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حشد قواته على طول حدود البلاد مع لبنان استعدادا لغزو محتمل، بينما يستعد لأي رد من حزب الله بعد «الهجوم الضخم» من الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة.

وطلب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، من القوات البرية هذا الأسبوع الاستعداد «لدخول أراضي العدو».

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، قال الجنود والسكان في الشمال، إنهم مستعدون للقتال بأي شكل يقرره قادة إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى لواءين احتياطيين من أجل «مهام عملياتية» في الشمال، حيث يتصاعد القصف المتبادل عبر الحدود مع حزب الله اللبناني.