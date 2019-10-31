قسد ترفض دعوة وزارة الدفاع السورية بانضمام عناصرها للجيش السوري

رفضت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الأربعاء دعوة وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية لانضمام عناصرها للقوات الحكومية السورية.

وقال قوات سوريا الديمقراطية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم: "نرفض قطعا لغة الخطاب هذه الموجهة للأفراد، بينما كان الأولى بوزارة الدفاع السورية أن توجه خطابها للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بغية فتح باب حوار ينم عن رغبة صادقة لتوحيد الجهود، وليس الالتفاف على الواقع للتنصل من مسؤولياتها ".

وأضاف البيان: "إننا في القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية، إذ نثمن كل ما من شأنه توحيد الجهود للدفاع عن سوريا، وصد العدوان التركي على بلادنا وشعبنا، فإن موقفنا كان واضحا منذ البداية، حيث أن وحدة الصفوف يجب أن تنطلق من تسوية سياسية تعترف وتحافظ على خصوصية قسد وهيكليتها، وإيجاد آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية تكون إطارا جامعاً لتوحيد الجهود".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد دعت عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانضمام إلى الجيش السوري للتصدي للجيش التركي وفصائل المعارضة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنيًا".