رئيس الوزراء الهندي يعلن تقسيم ولاية جامو وكشمير رسميًا إلى قسمين

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقسيم ولاية جامو وكشمير - المتنازع عليها مع باكستان - بشكل رسمي إلى قسمين، بغرض إخضاعها للحكم المباشر من نيودلهي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الانجليزية ان مودي أوضح أن ولاية جامو وكشمير سوف تقسم اعتبارا من اليوم الخميس إلى قسمين هما جامو وكشمير والثاني جيب "لاداخ" البوذي النائي.

وأشار "صوت أمريكا" إلى أن الغرض من تقسم ولاية جامو وكشمير يتمثل في رغبة الحكومة الهندية في أحكام قبضتها على الولاية التي تعاني من اضطرابات وتشهد حملات مداهمة أمنية شديدة ضد الأغلبية المسلمة منذ نحو 3 أشهر.