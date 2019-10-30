الرئيس التونسي يعين أعضاء ديوان الرئاسة الجديد

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء الديوان الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن الاختيارات تمت وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة الرئاسة.

وأفادت رئاسة الجمهورية - في بيان - بأنه تقرر تكليف طارق بالطيب بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، وتعيين عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، ورشيدة النيفر مستشارة لشئون الإعلام والاتصال.

كما تقرر تعيين نادية عكاشة مستشارة للشئون القانونية، وطارق الحناشي مديرا للمراسم.