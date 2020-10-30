وجهت الفنانة داليا البحيري، التحية لجميع القائمين على مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا مضيفة أن الإجراءات الاحترازية مطبقة بشكل قوي.



وقالت على هامش فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، إن المهرجان يحرص على الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي داخل قاعات عرض الأفلام، ووجود الكمامات والتعقيم في كل مكان، مشيرةً إلى أن الفنانين يحرصوا على حضور فعاليات المهرجان



وناشدت المتابعين للمهرجان أن يدعموه، لأنه صورة مشرفة لمصر، متابعةً «مهرجان الجونة مشرف، وأنا فخورة ببلدي» واليوم تختتم الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد عرض 65 فيلمًا، على مدار 8 أيام.