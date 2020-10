قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه تم عقد اجتماع مثمر، اليوم، مع وزير الأمن العام الفيتنامي تو لام، لمناقشة التعاون الأمني ​​الإقليمي في بحر الصين الجنوبي ومناطق ميكونج.

وأضاف بومبيو، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الجمعة، «نعمل معًا على رفع مستوى الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وفيتنام».

Productive meeting today with Vietnamese Public Security Minister To Lam to discuss regional security cooperation in the South China Sea and Mekong regions. Together, we are elevating the U.S.-Vietnam security partnership. #MekongUSPartnership pic.twitter.com/NIfmO0pOcd